"يعتبر خطرًا على أي فريق".. غزل المحلة يطالب بشطب أسامة نبيه في خطاب رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تقدم نادي غزل المحلة، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري، ضد أسامة نبيه لاعب الفريق الأسبق والمدرب العام السابق بالمنتخب المصري.

وكان نبيه أطلق عدة تصريحات نارية الأسبوع الماضي أثارت العديد من الجدل لنادي غزل المحلة بشأن رفضه التسجيل في شباك نادي الزمالك وتحديدًا في دور نصف نهائي كأس مصر موسم (2001 - 2002).

وجاء الأبرز في شكوى نادي غزل المحلة، أن أسامة نبيه يعتبر خطرًا على أى فريق يعمل به كمدرب أو مسئول فى الوقت الراهن، حيث إنه بذلك فقد مصداقيته كقدوة كى يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون.

نادي المحلة طالب اتحاد الكرة باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التى تقاضاها خلال عمله بنادى غزل المحلة.

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كما طالبوا بالحصول على تعويض مادى وأدبى مناسب جراء ما أصاب النادى من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية فى كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.

وكان حسام عزو، المشرف على فريق الكرة وعضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة، استنكر تصريحات أسامة نبيه، لاعب فريقهم السابق التي أشار خلالها إلى أنه تعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.

في المقابل، دافع أسامة نبيه عن نفسه، موجهًا اعتذارًا لجماهير المحلة، بشأن تصريحه الأخير حول قيامة بإهدار الفرص أمام فريق الزمالك حين كان يرتدي قميص غزل المحلة.