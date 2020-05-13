اتحاد الكرة يصرف مستحقات مراقبي الكرة النسائية

قام الاتحاد المصري لكرة القدم، بصرف مستحقات مراقبي مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة

القدم و المشرف العام على الكره النسائية ، إنه تم صرف مستحقات مراقبي مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل حيث امتدت إلى عامين سابقين، و ذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس ادارة الاتحاد.

وأضافت: "تم ابلاغ جميع المراقبين بالتوجه الى الاتحاد بداية من الاسبوع القادم لاستلام الشيكات المستحقة لهم".