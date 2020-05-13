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محمود الشامي يوضح موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

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أوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، التي من المقرر انعقادها في الصيف المقبل.

وقال الشامي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إنه

سيخوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة بشكل مستقل، إلى أن تعلن القوائم المرشحة.

وبسؤاله عن احتمالية ترشحه على منصب الرئاسة في الانتخابات، أجاب

قائلًا " لن أترشح على منصب الرئاسة سوى في حالة عدم ترشح أحمد شوبير وهاني أبوريدة".

وأكمل: "المرحلة الحالية مليئة بالارتباطات وتضارب المصالح، وتربطني علاقة متميزة بأحمد شوبير وهاني أبو ريدة بعد إعلانهما الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة".

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