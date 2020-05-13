طلعت يوسف: الأهلي يحسم مصير عمار حمدي مع الاتحاد السكندري

حسم طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري الجدل حول مصير عمار حمدي لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم . وقال مدرب الاتحاد في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان: "استمرار عمار حمدي في الاتحاد قرار بيد النادي الأهلي، واللاعب الجمهور عرفه عن طريق نادي الاتحاد وتم تقديمه للمنتخب الأولمبي". وتم تقديمه للمنتخب الأولمبي". وتابع: "أسعى دائما للوصول إلى الكمال في الأداء مع نادي الاتحاد، ورغم وجود الفريق في المركز الرابع إلى جانب الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعبين مازالت انتظر المزيد منهم".

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