مدرب الاتحاد السكندري يعلن موقفه من عودة الدوري

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن موقفه من عودة الدوري المصري والنشاط الكروي في مصر خلال الفترة القادمة. وقال مدرب الاتحاد في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان: "أوافق على عودة النشاط الرياضي في مصر حال توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية". وأضاف: "بالنسبة لي أتمنى عودة النشاط ولكن الأهم بالنسبة لي صحة اللةعبين والمواطنيين". وأكد يوسف أن قرار تخفيض راتبه 50% خطوة مناسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا".

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