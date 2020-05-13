بلاتيني يطالب انفانتينو بالتنازل عن رئاسة " فيفا"

طالب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني أن على السويسري جاني إنفانتينو بأن يتنازل عن ولايته في رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا"،على خلفية شبهات بتواطئه مع القضاء.

وقال بلاتيني لصحيفة "ليلوستري" السويسرية إن إنفانتينو والمدعي العام السويسري مايكل لوبر يعتقدان أنه لا يمكن المس بهما وأنهما فوق القانون.

وأفادت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن عقد إنفانتينو ولوبر

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سلسلة لقاءات غير رسمية، أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة بكرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي.

وكان بلاتيني من المرشحين بقوة لخلافة السويسري جوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا، قبل أن يتم إيقافه بين العامين 2015 و2019 عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة على

خلفية دفعة غير مبررة بقيمة مليوني فرنك سويسري تلقاها من بلاتر خلال رئاسته الفيفا.

وعوقب بلاتيني أيضا بالإيقاف ستة أعوام في القضية ذاتها، وكان أبرز الأسماء التي أطاحت بها قضايا فساد عصفت بالاتحاد الدولي منذ العام 2015.

وانتخب إنفانتينو رئيسا للفيفا في مطلع العام 2016، وأعيد انتخابه في 2019 بالتزكية لولاية ثانية من أربعة أعوام على رأس المنظمة التي تتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا لها. وسبق لإنفانتينو ان شغل منصب الأمين العام لويفا خلال عهد بلاتيني.