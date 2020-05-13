علق طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على قراره الأخير بتخفيض راتبه إلى 50 % بعد أزمة كورونا. وقال مدرب الاتحاد في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان: "قرار تخفيض راتبي 50% خطوة مناسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا". بسبب فيروس كورونا". وأضاف: " وجهت مجلس إدارة النادي بصرف هذه المبالغ في عمل الخير، وهذه المبادرة لقت استحانا كبيرا من قبل باقي الجهاز الفني وباقي الأندية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يعلق على تخفيض راتبه مع الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.