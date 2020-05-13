حازم إمام يكشف كواليس تتويج الزمالك بدوري 2003

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن كواليس تتويج الزمالك بلقب الدوري الممتاز في نسخة موسم 2002 - 2003.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد المباراة الشهير بين الأهلي وانبي التي فاز بها الأخير بالهدف الشهير لسيد عبدالمنعم.

وقال إمام في تصريحات إذاعية، " لم أكن أتوقع خسارة الأهلي أمام إنبي في أخر مباراة بالمسابقة، وتتويج الزمالك باللقب".

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وتذّكر حازم إمام أحد المواقف مع زميله السابق خالد الغندور قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الموسم آنذاك، "سألت

الغندور صباح يوم مباراة الإسماعيلي، هل تتوقع أن نتوج باللقب هذا الموسم".

وتابع "لم أشارك في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي التي انتصرنا فيها بهدف نظيف".

وواصل حازم إمام حديثه " استمعت لمباراة الأهلي وإنبي وأنا على دكة البدلاء وكنت أتمنى تعادل الفريقين إلا أن إنبي اقتنص الفوز في وقت عصيب قبل نهاية اللقاء".