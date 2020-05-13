رومينيجه يتوقع مشاهدة المليارات للدوري الألماني

اكد رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، إن مباريات البوندزليجا ستحظى باهتمام كبير مما يسلط الضوء على البلاد كلها وسط أزمة وباء فيروس كورونا. وقال رومينجه أن "المليارات" من عشاق الساحرة المستديرة لمباريات الدوري الألماني لكرة القدم التي سيتم استئنافها السبت المقبل. التي سيتم استئنافها السبت المقبل. واضاف: البوندزليجا الآن أول دوري كبير في العالم يستأنف والوحيد الذي سيذاع عبر التليفزيون. وقال :عندما كنت شابا صغيرا كان شعار صنع في ألمانيا يمثل علامة تجارية فقدنا هذا بشكل ما في السنوات الأخيرة واستئناف البوندزليجا أيضا يظهر صنع في ألمانيا سيكون الختم المطلق لقبول الأشياء بشكل مرض. يمثل علامة تجارية فقدنا هذا بشكل ما في السنوات الأخيرة واستئناف البوندزليجا أيضا يظهر صنع في ألمانيا سيكون الختم المطلق لقبول الأشياء بشكل مرض. وأعطت سلطات الدولة الأسبوع الماضي الإذن للبوندزليجا ودوري الدرجة الثانية باستئناف النشاط ولكن تحت قواعد صارمة للسلامة والصحة العامة وضعتها رابطة الدوري والاتحاد الألماني.

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