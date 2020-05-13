لؤي عاشور للوفد : احلم بالانضمام لمنتخب مصر و بوفون مثلى الأعلى

لفت المصري لؤي عاشور حارس مرمى نادي العربي القطري، انظار الجميع لموهبته، وقدراته الفنية رغم صغر سنه، بعد تألقه مع صفوف فريقه، وتصعيده للفريق الاول.

لؤي عاشور من مواليد ١٩٩٦، ويلعب صاحب الـ23 عامًا، ضمن صفوف فريق العربي منذ صغره مع فريق الناشئين بالنادي ٢٠٠٤، و تم تصعيده تدريجيًا وصولًا للفريق الأول بعمر الـ١٨ عامًا.

دخل لؤي عاشور قائمة فريقه الأول، كحارس ثالث وهو بعمر الـ ١٨ عاما،

في ٢٠١٥، نظرًا لتواجد حارس خبرة، مسعود زراعي الحارس الأساسي، وحارس المنتخب الأولمبي القطري، لكن استطاع لؤي فيما بعد، إثبات نفسه خلال الموسم الماضي، خلال المباريات التي شارك فيها كأساسي رغم صعوبة المنافسة، وتألقه فيهم.

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تحدث لؤي عاشور في تصريحاته لـ "الوفد" أنه يحلم باللعب ضمن صفوف المنتخب المصري، لأنه حلم لأي لاعب أن يمثل

منتخب بلاده، لافتًا إلى انه لم يمثل المنتخب الوطني في أي فئة من الفئات العمرية من قبل، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا كثيرة من الدوري المصري مسبقًا، وتحدث معه أكثر من نادي، دون الكشف عنهم.

وأضاف لؤي صاحب الـ23 عامًا في تصريحاته، أنه يتمنى اللعب بالطبع في الدوري المصري، بعدها الانتقال لأوروبا و خوض تجربة حلم الإحتراف الأوروبي، لافتًا إلى أن قدوته من حراس المرمى على المستوى المحلي، هو نادر السيد حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، وعالميًا المخضرم الإيطالي، جيجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس.