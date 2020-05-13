الأولمبية تشارك في ندوة مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات فيروس كورونا

عقد اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ندوة تحت عنوان مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات فيروس كورونا.
أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث حضر الندوة اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والمستشار أيمن عبدالرحمن المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين وعدد من المحاضرين.
الندوة أقيمت عن بعد عن طريق الفيديو كونفرانس بحضور عدد من المسئولين عن الرياضة في الدول العربية أبرزهم الدكتور صقر الملا نائب المدير العام لشئون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة بالكويت ،وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وخالد الهناني المدير التشغيلي لنادي الوحدة الإماراتي ، وصالح الصالح المؤسس والمدير العام لشركة green goal السعودية.
تم خلال الندوة مناقشة العديد من الملفات الهامة التي تدور حول ماهي التوجهات نحو عودة النشاطالرياضي والخطط التي تم وضعها لعودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب فيروس كورونا ، وكيفية التعامل مع اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو بعد تأجيلها للعام القادم ، وكيفية الحفاظ على حقوق الأجهزة الفنية في ظل توقف النشاط الرياضي ، ومناقشة أزمة العقود الرياضية في ظل أزمة فيروس كورونا وكيفية التعامل معها.
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الندوة مهمة للغاية وتم خلالها مناقشة العديد من الملفات التي تشغل الرياضة المصرية والعربية والعالمية ووجهة نظر كل طرف ووجهات نظر الدول المختلفة والتي تخلق العديد من الأفكار التي يمكن مناقشتها ودراستها للوصول لأفضل الحلول التي يكون فيها الصالح العام للرياضة المصرية والعربية.
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