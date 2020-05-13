الأولمبية تشارك في ندوة مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات فيروس كورونا

عقد اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ندوة تحت عنوان مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث حضر الندوة اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والمستشار أيمن عبدالرحمن المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين وعدد من المحاضرين.

الندوة أقيمت عن بعد عن طريق الفيديو كونفرانس بحضور عدد من المسئولين عن الرياضة في الدول العربية أبرزهم الدكتور صقر الملا نائب المدير العام لشئون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة بالكويت ،وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وخالد الهناني المدير التشغيلي لنادي الوحدة الإماراتي ، وصالح الصالح المؤسس والمدير العام لشركة green goal السعودية.

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تم خلال الندوة مناقشة العديد من الملفات الهامة التي تدور حول ماهي التوجهات نحو عودة النشاط

الرياضي والخطط التي تم وضعها لعودة النشاط الرياضي المتوقف بسبب فيروس كورونا ، وكيفية التعامل مع اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو بعد تأجيلها للعام القادم ، وكيفية الحفاظ على حقوق الأجهزة الفنية في ظل توقف النشاط الرياضي ، ومناقشة أزمة العقود الرياضية في ظل أزمة فيروس كورونا وكيفية التعامل معها.

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الندوة مهمة للغاية وتم خلالها مناقشة العديد من الملفات التي تشغل الرياضة المصرية والعربية والعالمية ووجهة نظر كل طرف ووجهات نظر الدول المختلفة والتي تخلق العديد من الأفكار التي يمكن مناقشتها ودراستها للوصول لأفضل الحلول التي يكون فيها الصالح العام للرياضة المصرية والعربية.