الرعب أصاب مرتضى منصور على حارس الاهلي!

قال رئيس الزمالك “مرتضى منصور” بإنه قد شعر بالقلق على حارس الاهلي “محمد الشناوي” بعد سقوطه بشكل مخيف مطلع هذا الأسبوع، في نهاية استضافته ببرنامج رامز جلال على قناة MBC “رامز مجنون رسمي”.

وحاول محمد الشناوي الانقضاض على رامز جلال بعد نهوضه من على الكرسي الإلكتروني، إلا أنه سقط في الفخ مثله مثل جميع ضيوف البرنامج الذي أثار الكثير من الجدل منذ بداية شهر رمضان المعظم.

ويبدو أن الشناوي لم يكن على علم بأمر هذا الفخ، حيث اندفع صوب رامز جلال بشكل مبالغ فيه كاد يتسبب في إصابة أحد ذراعيه أو ظهره.

وقال مرتضى منصور في مكالمة هاتفية مع قناة صدى البلد “لا يصح ما يحدث في برنامج رامز مجنون رسمي، محمد الشناوي كاد يتعرض لإصابة في الظهر خلال البرنامج، لهذا أود أن أشكر كل الشركات التي سحبت إعلاناتها من هذا البرنامج”.

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وأضاف “الشناوي حارس مرمى مهذب جدًا مثله مثل شريف إكرامي، هناك نوعية معينة من لاعبي الأهلي تشعر أنهم مهذبين أكثر من اللازم”.

وعن محاولة تصدي محمد الشناوي لرامز جلال بسحبه إلى الفخ، وهو ما كرره لاعب الزمالك طارق حامد، علق مرتضى منصور قائلاً “الشناوي وطارق حامد تعاملا برجولة، لكن هناك كم شناوي وطارق في المنتخب؟”.

ويحرس محمد الشناوي مرمى منتخب مصر منذ تصفيات كأس العالم 2018، واستطاع تسجيل مشاركته في مباراتين بالمونديال أمام أوروجواي وروسيا، ويلقب حاليًا بـ “حارس مرمى مصر الأول”.