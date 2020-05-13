عرب الدوري الالماني | من هو أشرف حكيمي؟

من هو أشرف حكيمي؟ هو لاعب كرة قدم مغربي، ولد في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1998، ويلعب حاليًا لنادي بوروسيا دورتموند، كظهير أيمن أساسي، وأحيانًا أخرى يلعب كظهير أيسر، وتخرج في أكاديمية ريال مدريد عام 2015.

لعب الدولي المغربي في موسم 2017/2016 في 28 مباراة مع فريق ريال مدريد كاستيا، وصُعد في نفس الموسم للفريق الأول دون مشاركة واحدة بمسابقة الدوري، وخلال موسم 2018/2017 لعب 9 مباريات من بينهم مباراة واحدة فقط من على دكة البدلاء.

سجل أشرف حكيمي 3 أهداف وصنع 10 في 22 مباراة بمسابقة الدوري الألماني بموسم 2020/2019 رفقة بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى تسجيل 4 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع رفاق “هالاند” أمام باريس سان جيرمان في ثمن النهائي على ملعب حديقة الأمراء خلف الأبواب المغلقة بعد تفشي كورونا.

ويقضي حكيمي موسمه الثاني على التوالي رفقة بوروسيا دورتموند بعد إعارته من النادي الملكي “ريال مدريد” والذي يعتزم عدم تمديد الإعارة واستعادته كي يكون الظهير الأيمن الأساسي على حساب “داني كاربخال” الذي نالت منه الإصابات.

وسجل أشرف حكيمي أول أهدافه الدولية بقميص منتخب أسود أطلس في فوز بلاده على مالي 6-0 يوم 1 سبتمبر 2017 ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى روسيا، وأكمل اللاعب 28 مباراة دولية أمام بروندي في تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم 19 نوفمبر 2019، وشهدت تلك المباراة تسجيله لثاني أهدافه الدولية.