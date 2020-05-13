مارك كلاتينبرج يعترف: كريستيانو رونالدو منحني هدية!

كشف الحكم الدولي الإنجليزي السابق “مارك كلاتينبرج” عن تفاصيل علاقته الخاصة بأسطورة ريال مدريد “كريستيانو رونالدو”، حيث أدار له العديد من المباريات أثناء فترته مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (2003-2009).

وأدار مارك كلاتينبرج مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2016 التي شهدت تتويج البرتغال بلقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ، بعدما حققت الفوز بهدف دون رد على فرنسا في ستاد دو فرانس.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، عندما قاد رونالدو فريقه السابق “ريال مدريد” للفوز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام أتلتيكو مدريد على ملعب مدينة ميلانو الإيطالية “سان سيرو”.

وقال مارك كلاتينبرج لصحيفة آس المدريدية “تجمعني علاقة وثيقة بكريستيانو رونالدو. أتذكر عندما ذهبت لاستلام ميداليتي في نهائي يورو 2016 بين فرنسا والبرتغال، تقدم رونالدو نحوي واحتضني، هذا كانت درجة الاحترام بيننا”.

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وعن الهدية التي تركها له رونالدو ذات مرة، قال في نهاية حديثه “رونالدو ترك لي قميصًا بعد إحدى المباريات في غرفة الملابس، كتب عليه عبارة: إلى مارك..مع أطيب التمنيات”.

وتوقف كلاتينبرج عن التحكيم في أوروبا، وبعد إقالته من لجنة الحكام السعودية في نهاية أكتوبر 2018، اتجه إلى التحكيم في الدوري الصيني الممتاز.

وأدار كلاتينبرج 23 مباراة في الدوري الصيني في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2019، وأشهر البطاقة الصفراء 83 مرة، والبطاقة الحمراء 5 مرات.