رئيس لجنة حكام السعودية “كلاتينبرج”: فشلت في مراقبة ليونيل ميسي !

اعترف الحكم الدولي الإنجليزي ورئيس لجنة حكام السعودية السابق “مارك كلاتينبرج” بفشله في مراقبة أسطورة برشلونة “ليونيل ميسي” أثناء إدارته لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

وأدار مارك كلاتينبرج أول مباراة لليونيل مسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان، على ملعب كامب نو، يوم 15 أبريل 2015، وهو الموسم الذي شهد تتويج النادي الكتالوني بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه.

وتمكن البرسا من الفوز بنتيجة 1/3، ورغم أن ميسي لم يُسجل لكنه كان النجم الأول للقاء حسب ما شاهده كلاتينبرج على أرض الملعب آنذاك.

وقال كلاتينبرج لصحيفة آس المدريدية “موهبة ميسي أجبرتني على تغيير أسلوبي في التحكيم فيما بعد كي أتخذ القرارات الصحيحة”.

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وأوضح “رأيت ليونيل ميسي لأول مرة في مباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا موسم 2015/2014، كنت متحمسًا للغاية، وقلت لنفسي: يا إلهي، هذا الأمر رائع”.

وحلل حديثه قائلاً “عندما تكون حكمًا، عليك مراقبة الكرة جيدًا، لكن مع ميسي كنت أفقد القدرة على تتبع الكرة معه، تخيلوا ما الذي يشعر به المدافع حين يواجهه؟ لذلك كان عليّ تبديل طريقة إدارتي للمباريات من أجل تحليل أدق للمواقف خاصةً عندما تكون الكرة بحوزة لاعب مثل ميسي. عليك أن تراقب من بعيد حتى تتمكن من رؤية كل شيء بشكل صحيح”.

وأكمل الحكم الدولي الإنجليزي المعتزل “لاعبو باريس حاولوا وقتها إيقاف ميسي بكافة الطرق مثل الدهس على قدمه أو ضربه في بطنه، وحاولت تحذير ميسي كي يتوخى الحذر، لكنه لم يكترث لكلامي”.