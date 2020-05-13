قناة الزمالك تهاجم مرتجي بسبب تصريح “الولادة”

انتقد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، التصريحات التي أطلقها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي خلال ظهوره التلفزيوني بصحبة الإعلامي أحمد شوبير.

الغندور أبدى استيائه خلال تقديمه لبرنامجه على شاشة قناة الزمالك، من الطريقة التي تحدث بها عضو مجلس الاهلي، والخاصة بالطريقة التي ينشئ عليها مشجع النادي.

مرتجي كان قد صرح خلال ظهور على “قناة أون تايم سبورت” أن الطفل يولد بالفطرة اهلاوي، إشارة منه بأن القاعدة تقول إن الطبيعي والمنطقي أن يكون الشخص اهلاوي، وأن عكس ذلك هو الشاذ عنها.

نجم الزمالك السابق سخر من تصريحات عضو الاهلي قائلا: “لا أعرف هل كان يقصد مرتجي أن كل الأشخاص في العالم في إسبانيا يولد اهلاوي ام مدريدي أو برشلوني؟ ونفس الأمر في إنجلترا هل يولد الشخص اهلاوي؟.

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وأضاف بندق متسائلا: هل الجمهور الذي يشجع الزمالك ناس ضد الفطرة والطبيعة؟ هل من يشجع الفريق الأبيض عنده عيب لأنه لم يشجع الاهلي؟.

كما عقب الغندور على تصريح مرتجي الخاص بقلة الظهور الإعلامي لأعضاء مجلس إدارة الاهلي، وأن الظهور الكثير عبر المنابر الإعلامية “رخص”، قائلا: “ليس من العيب أن يظهر المسؤول ليدافع عن ناديه، ولكن العيب أن يكون الشخص بلا كرامة.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد مرارا بأن ناديه يمتلك شعبية أكبر من التي يمتلكها الاهلي في مصر والوطن العربي.