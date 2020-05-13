تجريد المصري من ملعب مجزرة بورسعيد للأبد!

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة، مصير ستاد بورسعيد، وخطة الدولة الخاصة بهذا الشأن.

وزير الرياضة أكد أن الدولة اتخذت قرارا نهائيا بهدم ستاد بورسعيد، مع وجود خطة لتنفيذ بعض المشاريع الرياضية لتعويض هدم الملعب.

صبحي أكد أن ستاد بورسعيد يعاني ضعف شديد وأن جدرانه أيله للسقوط، وهو ما حرم الملعب من استضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا الاخيرة التي استضافتها مصر العام الماضي، بعد أن وقع الاختيار عليه لاحتضان احدى المجموعات.

Advertisements

وكشف وزير الرياضة عن قيامه بتشكيل لجنة ضمت متخصصين من جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية لفحص حالة الاستاد، وأنهت اللجنة عملها وطالبت بضرورة هدمه.

وأشار صبحي إلى أن الدولة وضعت خطة في هذا الشأن، والحكومة ستقوم بهدم الاستاد وبناء ستاد آخر مع تطوير المنطقة بالكامل، وبناء ملعب جديد سعته 40 الف مشجع، ليكون جاهزا لاستضافة الاحداث الكبرى.

يذكر أن ستاد بورسعيد لم يستضف أي مباراة منذ وقوع مجزرة مباراة الاهلي والمصري مطلع فبراير من عام 2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور النادي الأحمر.