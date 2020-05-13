أيمن عبد العزيز: رفضت اللعب مع “موتى” الزمالك.. والكونفدرالية سبب خسارة الدوري

كشف أيمن عبد العزيز لاعب ومدرب الزمالك السابق، تفاصيل عودته للفريق عقب رحلته الاحترافية في تركيا، ورأيه في السويسري كرستيان جروس المدير الفني الأسبق، وأسباب خسارة الدوري الماضي.

روى نجم الزمالك السابق تفاصيل عودته لارتداء قميص فريقه عام 2008 عقب انهاء رحلته الاحترافية في تركيا، كاشفا عن أن ممدوح عباس رئيس النادي حينها “تحايل عليه” من أجل الموافقة على العودة مجددا.

وكان عبد العزيز قد ترك الفريق الابيض عام 2000 وانضم لفريق كوجالي التركي، وتنقل اللاعب السابق بين عدة أندية تركية، حتى عام 2008 بعدما قرر العودة إلى مصر واللعب لفريقه السابق من جديد.

مدرب الزمالك الأسبق كشف عن الاتفاق الذي دار بينه وبين رئيس النادي وقتها، مؤكدا أن من بين شروطه ضرورة تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، وتصعيد بعض الناشئين، لأنه وجد أن لاعب الفريق حينها “كانوا شبه موتى”.

وأضاف خلال تصريحاته التلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” فوجئت عقب انضمامي للفريق أن الوضع كما هو عليه ولم يفعل ممدوح عباس أي شيء وتم الاخلال بالاتفاق الذي تم بيننا.

Advertisements

جروس لم يكن يثق في أحد

شدد عبد العزيز على أن السويسري كريستيان جروس مدرب جيد، لكنه لم يكن يثق في أحد داخل النادي، ولم يكم يستمع إلى نصائح الجهاز المعاون، وكان يتصرف بشكل منفرد تماما.

وتابع.. جروس كان يعتمد على إشراك مجموعة محددة من اللاعبين مما أدى إلى استهلاكهم بشكل كبير، مؤكدا أن استمرار المدرب السويسري مع الفريق كان يعني فشله بسبب أزماته المستمرة مع الإدارة ومع اللاعبين.

يذكر أن جروس كان قد رحل عن الزمالك، بعد صدامات عديدة مع مرتضى منصور رئيس النادي وبعض اللاعبين، رغم نجاحه في قيادة الفريق الأبيض للفوز ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” وتصدر مسابقة الدوري.

السبب الحقيقي لخسارة الدوري

يرى لاعب وسط الزمالك السابق أن تركيز الفريق على الفوز ببطولة الكونفدرالية، كان السبب الرئيسي لخسارة لقب الدوري، رغم أنه ظل متصدرا المسابقة لفترة طويلة.

وفاز الاهلي ببطولة الدوري للموسم المنصرم بعد صراع كبير مع الزمالك، بعدما تصدر المسابقة في الجولات الأخيرة رغم تقدم الفريق الأبيض في فارق النقاط طوال الموسم.