أسامة خليل ينتقد مروان محسن، وينصح صالح جمعة

انتقد أسامة خليل لاعب الإسماعيلي السابق، قيام مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالبكاء على الهواء، عند ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

خليل أكد في تصريحات إذاعية على “راديو أون” أن ما فعله مهاجم الاهلي بالبكاء على الهواء ليس جيدا، مشددا على أن الملعب هو المكان المناسب للرد.

وظهر مهاجم الاهلي عبر برنامج “خاص مع سيف” الذي يقدم الإعلامي سيف زاهر على قناة “أون تايم سبورت”، وانهار في البكاء، بسبب الضغوط الشديدة التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، على خلفية الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها من جانب جمهور الاهلي.

نجم الدراويش طالب مروان محسن بالرد على منتقديه من خلال تركيزه واجتهاد داخل الملعب، وتسجيل الأهداف فقط سيكون السبيل الوحيد لإيقاف الانتقادات التي توجه له بسبب غيابه عن التهديف، مضيفا أن كما يقول المثل “الميه تكدب الغطاس”.

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يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد أوصى لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح، بضرورة تجديد عقد مروان محسن مع الفريق، وعدم التفريط فيه، واقترب اللاعب بالفعل من التجديد للقلعة الحمراء.

وماذا عن صالح جمعة؟

أشار خليل إلى أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، يرى نفسه مظلوما من جانب رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مشددا على أن اللاعب هو الخاسر الأكبر في حالة صدامه مع الجهاز الفني.

ونصح لاعب الإسماعيلي السابق، صالح جمعة بضرورة نسيان ما فات، ومحاولة تحسين علاقته مع فايلر واستعادة ثقته مرة أخرى، وذلك من خلال الاجتهاد في التدريبات.

وكان جمعة قد خرج من حسابات المدرب السويسري، الذي خرج وانتقد اللاعب بشكل علني في وسائل الإعلام، مؤكدا أنه لم يعد لاعبا بالفريق، وعليه البحث عن مكان آخر غير الاهلي.