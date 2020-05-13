ميدو يصدم جمهور الاهلي بشأن عودة الدوري المصري

صدم أحمد حسام “ميدو” نجم الزمالك السابق، جمهور النادي الاهلي، بعدما أكد صعوبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز، التي توقفت على خلفية انتشار فيروس كورونا.

الاهلي يتصدر ترتيب جدول المسابقة منفردا برصيد 49 نقطة، بعدما حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي لقاء، ويعد هو الفريق الأقرب لحسم اللقب بنسبة تتخطى 90% خاصة أن أقرب منافسيه هو المقاولون العرب ويبعد عنه بفارق 16 نقطة والفريق الاحمر له مباراة مؤجلة.

ميدو أكد في تصريحات نشرها من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر” أن من وجهة نظره من الصعب استكمال بطولة الدوري، وأنه سوف يقوم اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة.

تصريحات ميدو تصدم جمهور الاهلي، نظرا لأنه يريد استكمال البطولة والحصول على اللقب الخامس على التوالي، والثاني والأربعين في تاريخه، بعد أصبح قريبا من تحقيق ذلك في ظل النتائج الرائعة التي حققها الفريق قبل توقف المسابقة.

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وكان النادي الأحمر قد أصدر بيانا رسميا يرد فيه على التسريبات التي تؤكد وجود اتجاه داخل اتحاد الكرة لإلغاء الدوري، محذرا فيه من عواقب ذلك القرار، على الصعيد الفني والمادي، مطالبا بضرورة استئناف المسابقة وفق الضوابط التي تضعها الجهات المعنية.

ويرى نجم المدير الفني الأسبق للزمالك أن بطولة دوري أبطال أفريقيا قد تستأنف من جديد خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مبارياتها خلال أسبوع واحد فقط وفي ملعب محايد، بشرط عدم استمرار تفشي فيروس كورونا.

وكانت بطولة دوري ابطال أفريقيا قد توقفت على خلفية تفشي فيرو كورونا، بعد أن وصلت إلى مرحلة نصف النهائي، والذي كان من المقرر اقامته الشهر الجاري.

ووصلت فرق الاهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، إلى نصف نهائي البطولة، حيث كان من المقرر أن يواجه الاهلي فريق الوداد، بينما كان سيصطدم الزمالك بالرجاء، والمتأهلين كانا سيخوضان النهائي الذي تقرر أن يكون من مباراة واحدة.