رياضة | وزير الداخلية الألماني يشدد على اتباع التعليمات قبل عودة البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الألماني يشدد على اتباع التعليمات قبل عودة البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني، أنه يجب على جميع فرق البوندزليجا الإلتزام بالتعليمات الخاصة بباقي السكان عند وجود مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال زيهوفر يوم الأربعاء إنه يرغب في استئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بعد تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

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لكن زيهوفر قال إنه يجب على أعضاء الفرق الالتزام بنفس التعليمات الخاصة بباقي السكان عند وجود مصابين بالعدوى.

وسيصبح الدوري الألماني مطلع الأسبوع المقبل أول” مسابقة كبرى“تستأنف الموسم بعد توقف بسبب قيود كورونا كما قال وزير الداخلية إنه يدعم عودة دوري الدرجة الثالثة لكن بعد مرور بعض الوقت.