رياضة | فايلر يطرد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطرد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاولات استعادة وليد أزارو مهاجم الفريق من الإعارة.

وبدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، دراسة العروض المقدمة من أجل التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة، اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، وفور الانتهاء من عيد الفطر المبارك، لمناقشة كافة العروض المقدمة للاعب.

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وتتجه النية داخل الأهلي لبيع أزارو نهاية الموسم الحالي بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة الفنية.

ويري فايلر، عدم وجود حاجة فنية لعودة المهاجم المغربي الذي سبق أن أكد في وقت سابق أن طريقة لعبه تختلف مع الطريقة الهجومية التي يؤدي بها الفريق تحت قيادته.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أزارو إلى الاتفاق السعودي، بنهاية الموسم الجاري ويمتلك العديد من العروض سواء الخليجية أو بالدوري الفرنسي.