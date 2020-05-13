رياضة | الفيفا يحسم مصير الكرة الذهبية في عام الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الفيفا يحسم مصير الكرة الذهبية في عام الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد حسم مصير الكرة الذهبية لهذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الكروي في العالم كله مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة حفل جوائز الأفضل في العالم في شهر سبتمبر المقبل في مدينة ميلانو، لكن الاتحاد الأوروبي قام بإلغائه بسبب الأزمة الحالية.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هذا العام لن يشهد الأفضل سواء على اللاعبين أو اللاعبات أو المدربين.

وتابعت الصحيفة، مجلة "فرانس فوتبول" لم تتخذ حتى الأن قرارها النهائي بشأن إلغاء جائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، بهذه الجائزة العام الماضي.