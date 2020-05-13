رياضة | باريس سان جيرمان يتعثر في شراء إيكاردي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتعثر في شراء إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتفعيل بند شراء مهاجمه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن بي إس جي بصدد تفعيل بند شراء إيكاردي قبل حلول يوم 31 مايو الجاري.

وأضافت أن الصفقة تعد متنفسا اقتصاديا للإنتر، وهو ما يحاول النادي الباريسي استغلاله خلال عملية المفاوضات.

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وأشارت إلى أن إدارة بي إس جي تطمع في تخفيض المقابل المادي للصفقة (70 مليون يورو) لأن الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، قلبت الأمور رأسًا على عقب.

وتابعت الصحيفة الإيطالية "حتى الآن، لا توافق إدارة إنتر ميلان على التخفيض، لذا يفكر النادي الباريسي في صفقة تبادلية بدمج أحد لاعبيه أملا في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النيراتزوري".

وأكدت أن كل الاحتمالات تبقى واردة، ولكن إذا أراد بي إس جي ضم ماورو إيكاردي، فلابد أن يتوصل لاتفاق يرضي إنتر ميلان.