رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة بشأن عقد نجم وسط الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة سعيدة بشأن عقد نجم وسط الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز النادي الأهلي في الفترة الحالية مفاجأة سعيدة لواحد من نجوم خط الوسط في الفريق بشأن عقده مع الفريق.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء تعديل عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة ورفع راتبه مع الفريق.

ويحصل السولية حاليا مع الأهلي على ٦ مليون جنيه قي الموسم الواحد ولكن يرغب مسئولو الفريق في رفع راتبه مع الفريق.

وجاءت رغبة النادي الأهلي في تعديل عقد عمرو السولية بسبب المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع الفريق الأحمر في هذا الموسم.