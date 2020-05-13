رياضة | هالاند يتجاهل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هالاند يتجاهل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ما أثير عن بالرحيل عن سيجنال إيدونا بارك والانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال هالاند، لشبكة "سكاي سبورتس" عن مفاوضات ريال مدريد: "أُركز على عملي، وليس على الاهتمام الموجه لي.. أفكر في القيام بعملي، وهو أكثر شيء أحبه".

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وتطرق هالاند للحديث عن بدايته الصاروخية مع دورتموند، حيث سجل 12 هدفًا في 11 مباراة برفقة أسود الفيستيفال، منذ وصوله في يناير الماضي، قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال: "لقد بدأت بشكل جيد مع دورتموند بالتأكيد.. أركز على عملي لكي أتحسن كل يوم، وذلك من خلال الاهتمام بالتفاصيل.. أتعلم أكثر فأكثر، وأحاول أن أظهر بأفضل شكل ممكن".