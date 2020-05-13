رياضة | مفاجأة.. التفاصيل الكاملة لطرد عمرو وردة من لاريسا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. التفاصيل الكاملة لطرد عمرو وردة من لاريسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي لاريسا اليوناني أمس الثلاثاء ١٢ مايو رسميا طرد المصري عمرو وردة نجم الفريق المعار من نادي باوك اليوناني بسبب ارتكابه لمخالفات كبرى مع الفريق ولكن دون مشف أي نفاصيل أخرى.

وكشف أليكسيس كوجياس رئيس نادي لاريسا عن تفاصيل رحيل عمرو ورده عن الفريق وذلك في بيان رسمي أصدره منذ قليل.

وقال أليكسيس كوجياس في بيانه الرسمي بشأن رحيل وردة: "أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل الثنائي، وردة وجياناس ماسوراس، بالنسبة لوردة فقد اتخذت هذا القرار، بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات".

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وتابع: "فاللاعب ظهر في التدريبات مرتين فقط من أصل 9 في الفترة الماضية رغم اقتراب استئناف النشاط الكروي، كما أنه لم يحصل على إذن بالغياب سواء من المدير الفني أو مدير الفريق أو مني شخصيًا".

وأضاف: "قرار رحيل وردة عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط، الكل يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب على المستويين الكروي والشخصي وهو ما جعلنا نساعده للتغلب على مشاكله الشخصية السابقة".

وواصل: "أود أن أشكر عمرو على اللحظات الرائعة التي قدمها لنا على مدار العام، كما أشكره على الرسالتين اللتين أرسلهما إلي في وقت متأخر من الليلة الماضية حيث أعرب عن امتنانه لي ولنادي لاريسا لما قدمناه له".

وأنهى رئيس لاريسا حديثه قائلا: "سيكون وردة دائمًا في قلوبنا ونحن في انتظار أن يعود إلينا في وقت ما لكن مع احترام مبادئنا".