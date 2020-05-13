رياضة | الجمهور الأوروبي يعارض استئناف الدوريات خلف الأبواب المغلقة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجمهور الأوروبي يعارض استئناف الدوريات خلف الأبواب المغلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترفض بعض الجماهير الأوروبية استمرار توقف المباريات الذى تقرر بسبب تفشى فيروس كورونا حتى يتم السماح للجماهير بحضور المباريات.

وعارض بيان رابطة "مشجعي أوروبا المتحدون" التى تضم أكثر من 100 تجمع لجماهير كرة القدم من بلدان بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، استئناف المسابقات، وذكر أن المصالح المالية يتم وضعها قبل الصحة.

وذكر البيان: "نطالب بشدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية أن تبقي على التوقف، وأن توقف منافسات كرة القدم حتى تعود الملاعب المزدحمة بحشود المشجعين مرة أخر بدون مخاطر على الصحة العامة".

وتستأنف منافسات الدوري الألماني يوم السبت المقبل، حيث تقام المباريات دون جمهور، وهناك خطط مشابهة في دوريات أخرى في بلدان من بينها إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.