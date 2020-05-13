رياضة | عاجل.. غزل المحلة يطلب شطب أسامة نبيه بسبب تصريحات التفويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. غزل المحلة يطلب شطب أسامة نبيه بسبب تصريحات التفويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي غزل المحلة شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، بسبب تصريحاته عن تعمده التفويت وعدم إحراز أهداف في مرمى الزمالك، حينما كان لاعبا للمحلة.

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وطالب مسؤولو غزل المحلة خلال شكواهم، بشطب أسامة نييه من سجلات التدريب في مصر واسترداد المستحقات التي حصل عليها، خلال فترة لعبه مع غزل المحلة.

وأكد المحلة في بيان له أن لاعب الزمالك السابق لم يحترم تاريخ المحلة، بين أندية مصر والعالم العربي وإفريقيا قائلًا: "نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، المعمول بها لدى الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية المصرية والدولية".