رياضة | العروض تنهال على نجم الأهلي لضمه في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العروض تنهال على نجم الأهلي لضمه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الأخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي في الصيف القادم.

ويملك حسام عاشور حاليا عروض من الدوري الإماراتي والدوري المصري الممتاز ولكنه لم يحسم وجهته القادمة في الموسم الجديد حتى الآن.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أكد إلى حسام عاشور أنه لا يرغب في تجديد عقده وطالبه بالبحث عن عرض جديد له في الموسم الجديد أو أن يقوم بالاعتزال داخل النادي.