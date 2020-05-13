رياضة | اعتقال نجم ريال مدريد السابق لحيازته المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتقال نجم ريال مدريد السابق لحيازته المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على نجم ريال مدريد السابق بسبب حيازته على مخدر الكوكايين.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن المهاجم الكولومبي المعتزل إيدوين كونجو تم مواجهته من قبل الشرطة الإسبانية أمس الثلاثاء، وظل معتقلا لساعات قبل أن يتم السماح له بالعودة لمنزله.

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والتحق كونجو بريال مدريد في حقبة "مجرة النجوم" الأولى عام 1999، وقضى 4 سنوات مع الفريق أغلبها في فترات إعارة.