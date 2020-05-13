رياضة | مفاجأة.. يوفنتوس يطلب ضم نجم برشلونة والنادي يرد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يوفنتوس يطلب ضم نجم برشلونة والنادي يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يوفنتوس طلب التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة في الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس عرض عقد صفقة تبادلية على البارسا ليحص على خدمات دي يونج مقابل حصول برشلونة على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

ولكن كشفت الصحيفة أن نادي برشلونة رفض نهائيا فكرة بيع فرينكي دي يونج في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له ولأنه يعتبر مستقبل الفريق.

وقد شارك فرينكي دي يونج في ٣٧ مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع ٤ أهداف آخرين.