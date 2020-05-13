رياضة | سر حب كلوب لـ"ميسي" على كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سر حب كلوب لـ"ميسي" على كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن معجب بليونيل ميسي أكثر من كريستيانو رونالدو.

ويعتقد كلوب أنه على الرغم من أن رونالدو حقق نجاحاً في ثلاث من أفضل خمس بطولات دوريات أوروبا، إلا أن موقف ميسي وقدرته يستحقان المزيد من التقدير من منافسيه.

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وقال كلوب لصحيفة ديلي ستار: "بالنسبة لي ميسي، لكنني لم أستطع إلا أن أحترم رونالدو.. التفسير هو ما يلي، لعبنا ضد كلا الفريقين، وكلاهما يكاد يكون من المستحيل الدفاع عنه، لكن ميسي لديه متطلبات جسدية أقل بكثير منذ الولادة".

وتابع: "في المقابل إذا استطعت أن ترسم نفسك لاعباً مثالياً، فسيكون لا يوجد أفضل من رونالدو، حيث يمكنه القفز والركض بسرعة عالية، وما يضاف إلى ذلك هو موقفه الكامل فهو مثالي تماماً ومهني، ولا يمكن أن يكون أفضل".

وواصل: "على الجانب الآخر هناك ميسي الصغير الذي يجعل كل شيء يبدو بهذه البساطة، وبالتالي أنا أحبه ربما أكثر قليلاً كلاعب على أرض الملعب، لكن كريستيانو أيضاً لاعب رائع للغاية.. ما يشترك فيه كلاهما هو أن كليهما تركا آثار أقدامهما لفترة طويلة.. هناك أيضاً بعض اللاعبين الصغار الذين لديهم إمكانات مماثلة، ولكن القيام بذلك خلال هذه الفترة الزمنية أمر لا يصدق أكثر".