رياضة | مبابي يضغط من جديد للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مبابي يضغط من جديد للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الضغط من جديد ليتمكن من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني أن مبابي أكد أنه سعيد بأنباء اهتمام نادي ليفربول بضمه في الصيف القادم.

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كما أشار الموقع إلى أن مبابي ألمح أيضا إلى امكانية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

ولكن كشف الموقع أن نادي ريال مدريد ليس قلق من كل هذه الأنباء بل ويعلم المسئولين أن مبابي يفعل كل ذلك ليضغط على النادي من أجل التحرك لضمه في الصيف القادم.

يذكر أن كيليان مبابي كان قد أظهر ترحيب كبير بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف القادم ولكن نادي باريس سان جيرمان هو من يعطل الصفقة بسبب تمسكه الشديد باللاعب.