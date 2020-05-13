اخبار الرياضه

رياضة | كلوب يفضل ميسي على رونالدو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يفضل على رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار يورجن كلوب المدير الفني لفريق لاعبه المفضل بين رونالدو مهاجم يوفنتوس وليونيل ميسي مهاجم .

وقال كلوب في تصريحاته اليوم: بالنسبة لي ميسي, لكنني لم اكن مُعجبًا بـ كريستيانو اكثر مما انا عليه الان ولكن مع الأسف ميسي وكريستيانو يكبروا.

Advertisements

واضاف: الشيء الذي يتشاركوه ميسي وكريستيانو بأنهم جميعًا وضعوا اثار اقدامهم في الملاعب لفترة طويلة، لعبنا أمام ميسي وكريستيانو كان من المُستحيل الدفاع ضدهم

وتابع: ميسي لديه متطلبات بدنية أقل منذ ولادته اذا كنت تستطيع رسم لاعب مثالي فسوف يكون طول رونالدو وارتقاءه وسرعته لا يمكن ان ترسم افضل من هذا.

وواصل: لكن في الجانب الأخر ميسي يجعل من الأمور تبدو سهلة جدًا ولهذا احبه اكثر قليلًا على ارض الملعب.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا