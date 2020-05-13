رياضة | كلوب يفضل ميسي على رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يفضل ميسي على رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لاعبه المفضل بين رونالدو مهاجم يوفنتوس وليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وقال كلوب في تصريحاته اليوم: بالنسبة لي ميسي, لكنني لم اكن مُعجبًا بـ كريستيانو اكثر مما انا عليه الان ولكن مع الأسف ميسي وكريستيانو يكبروا.

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واضاف: الشيء الذي يتشاركوه ميسي وكريستيانو بأنهم جميعًا وضعوا اثار اقدامهم في الملاعب لفترة طويلة، لعبنا أمام ميسي وكريستيانو كان من المُستحيل الدفاع ضدهم

وتابع: ميسي لديه متطلبات بدنية أقل منذ ولادته اذا كنت تستطيع رسم لاعب مثالي فسوف يكون طول رونالدو وارتقاءه وسرعته لا يمكن ان ترسم افضل من هذا.

وواصل: لكن في الجانب الأخر ميسي يجعل من الأمور تبدو سهلة جدًا ولهذا احبه اكثر قليلًا على ارض الملعب.