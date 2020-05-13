شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء الدوري الكاميروني.. تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، رسميا عن إلغاء الدوري المحلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأمر الذي سيحول دون إجراء نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالكاميرون، كما كان مقررا من قبل الاتحاد الإفريقي «كاف».

وبحسب موقع «le360 sport» المغربي، سيضطر «كاف» إلى نقل المباراة النهائية إلى بلد إفريقي آخر، علما أن أعضاء لجنة طوارئ الكاف، كانوا قد وضعوا احتمال نقل المباراة إلى رواندا، حتى قبل إلغاء الدوري المحلي الكاميروني، على اعتبار أن رواندا هو البلد الأقل إصابة بكورونا بين الدول الإفريقية.

وينتظر كاف قرار الجامعة الملكية المغربية، وقرار الاتحاد المصري، بخصوص مستقبل الدوري المحلي في البلدين، قبل الإعلان عن تواريخ إجراء مباريات النصف نهائي والنهائي.

جدير بالذكر أن المربع الذهبي بالبطولة سيشهد منافسة مصرية مغربية بين الزمالك والأهلي من جهة والرجاء والوداد الرياضيين، من جهة أخرى.