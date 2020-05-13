شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يلغي جائزة «الأفضل» لعام 2020 بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلغاء جائزة «الأفضل» لعام 2020 والتي تمنح لأفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم بالإضافة إلى عدد من الجوائز الأخرى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على اللعبة.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن القرار جاء بالنظر إلى أن الموسم المحلي تم تعليقه حول العالم وفي بعض الدول تم إلغائه بالكامل، لذا لم يكن هناك سببًا لإقامة حفل توزيع الجوائز هذا العام.

كذلك، يرى رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو أنه بجانب الأسباب الرياضية لإلغاء حفل توزيع الجوائز، فإن ليلة من الاحتفال ليست الشئ الصحيح الذي يجب فعله خلال وجود وباء.

وكان من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز «الأفضل» في مدينة ميلانو الإيطالية في سبتمبر القادم لتتويج فائزين جدد، إذ كان آخر المتوجين بجائزة أفضل لاعب هو الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما كانت آخر متوجة بجائزة أفضل لاعبة الأمريكية ميجان رابينو.

ويأتي إلغاء الحفل لينضم إلى قائمة الأحداث التي اضطر الاتحاد الدولي لإلغائها في 2020، إذ قام بتأجيل بطولات كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم لكرة الصالات إلى عام 2021، فيما تبقى فقط بطولة كأس العالم للأندية التي لم يتم بعد إلغائها ومن المقرر أن تقام في مدينة أبوظبي الإماراتية ديسمبر القادم.

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