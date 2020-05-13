شكرا لقرائتكم حازم إمام يروى كواليس لحظة فوز الزمالك بالدورى 2003 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ذكرياته عن بطولة الدوري التى توج بها الفارس الابيض موسم 2003 فى أجواء مثيرة للغاية بعد صراع شرس مع الأهلى حتى المباراة الأخيرة من الموسم ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه "وان تو" عبر أذاعة أون سبورت : "للأمانة وقتها كان أقصى أمنيات لاعبى الزمالك أن يتعادل الأهلى ونلجأ لمباراة فاصلة بحسب لائحة اتحاد الكرة أنذاك ، الاهلى يلعب على ملعبه ووسط جماهيره ومع الاحترام لانبى يواجه نادى صاعد حديثاً للدوري الممتاز وكل الظروف مهيئة لحصد اللقب للقلعة الحمراء ، ويومها سألت خالد الغندور هو احنا ممكن نكسب الدوري".

وتابع الثعلب الصغير : " كنت أجلس على الدكة وكنت الوحيد الذى أملك هاتفاً محمولا فيه راديو ووضعت سماعة الاذن لأتابع مباراة الاهلى مع انبى وأشاهد مباراة الزمالك أمامى مع الاسماعيلى وفجأة سجل سيد عبد النعيم هدفاً فى الأهلى قولت بلاش نفرح الاهلى متعود يسجل هدفين فى أخر دقيقة ، كنت مرعوب الاهلى يعملها "

ويضيف حازم إمام : " من كل قلبى بجد لازم الزملكاوية اللى راحوا الماتش ده فى الملعب يتعلق صورهم فى النادى بجد ظروف صعبة جدا ، جو حر بطريقة مبالغ فيها وفرصة الفوز بالبطولة صعبة جدا ومع ذلك أصروا وراحوا يساندونا ومؤمنين بقدراتنا".

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وفى 23 مايو 2003 احتشدت جماهير الأهلى باستاد المقاولون العرب وملأت مدرجاته عن آخرها، على أمل الاحتفال بفوز المارد الأحمر على فريق إنبى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز، ومن ثم الفوز بلقب الدورى العام هذا الموسم.

ولكن حدث ما لا يحمد عقباه بالنسبة للجماهير الحمراء، واستطاع الفريق البترولى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، حينما فاز على أبناء قلعة الجزيرة بهدف دون رد، ليحول هذا الفوز وجهة بطولة الدورى من الجزيرة إلى ميت عقبة.

وتمكن الزمالك، فى نفس التوقيت، من الفوز على الإسماعيلى باستاد القاهرة، لتتوج القلعة البيضاء ببطولة الدورى هذا الموسم فى سيناريو درامى لم يتوقعه أبرز المتشائمين من جماهير الأهلى ولا أبرز المتفائلين من جماهير الزمالك.

وأحرز هدف إنبى فى شباك عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى وقتها سيد عبد النعيم مهاجم الفريق البترولى، وهو الهدف الذى أصاب جماهير القلعة الحمراء بالسكتة الكروية، بعدما تسبب فى ضياع بطولة الدورى من المارد الأحمر، وبذلك سجل عبد النعيم اسمه فى ذاكرة الكرة المصرية كأحد أشهر الاهداف التى أضاعت بطولات من فريق وأهدتها لآخر.