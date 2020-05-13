شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: شركة استادات تابعة للدولة.. وملاعب المحافظات متاحة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أن مشروع city club هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز المخابرات العامة في عام ٢٠١٨، وأن شركة "استادات القابضة" هي ممثل الجهاز في إدارة المشروع وتطويره موضحا أن الشركة تمثل جهازا يلقى احترام الجميع وبمقدور شركته الاستثمار وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة وإدارتها بمنتهى الكفاءة.

أضاف الوزير في تصريحات إذاعية بأن مشروع city club يهتم بالأقاليم والمحافظات التي يحتاج مواطنوها إلى مستوى أفضل في أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية و الترفيهية العائلية، موضحا أنه يريد طمأنة جميع المحافظات بأن الاستاد الخاص بكل مدينة سيتم تطويره بأحدث النظم في العالم كناتج لهذا الاستثمار، وسيظل بإمكان أندية المحافظة الاستفادة منه وإقامة كافة الأنشطة عليه دون قيود، وفقا لإستراتيجية الشركة، التي تسعى لإستغلال عوائد مشروع City Club والاستثمار وبيع العضويات، من أجل العمل على تطوير الملاعب وزرعها بنجيلة على أفضل مستوى وتطوير المدرجات وبالتالي يستفيد منها الجميع.

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الوزير شدد على أن الأندية تظل ملكيتها للوزارة والاتفاق مع استادات القابضة هي الدخول في شراكة للإدارة بشكل استثماري بهدف تطوير منشآت جميع المحافظات والحصول على عائد مادي يتم استثماره في تطوير جميع المنشآت وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة في أماكن آدمية تليق بهم لاكتشاف أفضل المواهب وثقلها.

أضاف أشرف صبحي بأن قيمة الاشتراك في عضوية city club في مختلف المحافظات في متناول الناس وليست بقيم مالية مبالغ فيها لتكون متاحة للجميع، وأنه بالفعل تم حجز عدد كبير جدا من العضويات مع فتح باب الحجز في جميع المحافظات.