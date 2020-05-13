بادجى يستعيد ذكرياته مع هدفه الوحيد بقميص الأهلى أمام بيراميدز



بادجى

من ناحية أخرى، تمنى السنغالى أليو بادجى، مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضياع لقب السوبر المصرى فى الإمارات.

وأضاف مهاجم النادى الأهلي، فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير، فى برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport1، شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب فى الخسارة أمام الزمالك فى السوبر، ولكننى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيى فى آخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس.

وتابع مهاجم الأهلى، "فايلر طالبنى بالعمل جيدا ونسيان ما مضى، وأتمنى مواجهة الزمالك فى نهائى أفريقيا لأنى أعرف التاريخ جيدا وأتمنى الثأر منهم، علاوة على أن الأهلى لديه مواهب أكبر من الزمالك ونفسى أسجل هدف فى الزمالك، ولم أفهم هرب الزمالك فى الدورى وكان نفسى ألعب الديربي".

قال بادجى: "لم أشترط اللعب أساسى فى الأهلى والمنافسة فى صالح الجميع، وتعاقدت مع الأهلى لكى أتعلم والمشاركة تتطلب قتالا ومجهودا كبيرا وكفاحا ولم أضع شرطا للعب أساسيا والمنافسة فى صالح الجميع ولم اعرف وليد أزارو ولكن مروان لدية رؤية جيدة ولاعب كبير.

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وأردف بادجى، "قلبى كبير ويستوعب كل الناس، وفايلر نصحنى بالصبر فى البداية واستمع إلى كل نصائحه ولديه خبرات واسعة، مضيفا علاقتى ممتازة مع فايلر وساعدنى على تطوير أدائى فى الملعب، ولم أسمع من قبل أن فايلر غير مقتنع بقدراتى وسعيد جدا بالفوز على بيراميدز".

وأكد بادجى أن مباراة صن دوانز الأصعب مع الأهلى وحضرت نفسى جيدا وكنت فى كامل تركيزى، لأنه من العار أن يخسر الأهلى موسمين على التوالى من صن دوانز، وأعلم أن الوداد جيد جدا ويستحق التأهل ولكن الأهلى رقم 1 فى افريقيا، والوداد فريق عظيم ولكن الأهلى سيتأهل للنهائي.

واستطرد مهاجم الأهلى قائلا: ديانج ومعلول وكهربا الأقرب لى فى الأهلي، وأعلم جيدا أن رمضان صبحى لاعب محترف ويبتسم للجميع ونحن أصدقاء والاعلام زاد من الأزمة.