شكرا لقرائتكم فادى نجاح يستعيد ذكريات الدورى بـ"ألشة من المقاولون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فادي نجاح، مدافع المقاولون العرب، ذكريات إحدى اللقطات الشهيرة في الدوري المصري، عندما قام بإشهار الكارت الأصفر لزميله بالمقاصة رجب عمران، خلال المباراة التي جمعت المقاولون والمقاصة فى وقت سابق، مستخلاً انشغال حكم اللقاء بتدوين الكارت الأصفر في مذكرته، ليقوم بإشهار الكارت في وجه عمران، وهي إحدى اللقطات التي ما زالت يتم تداولها من قبل الجماهير وأغرقت السوشيال ميديا "بالكوميكس".

ونشر فادي نجاح صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال وضعه للكارت الأصفر في جيب الحكم بعدما أشهره لزميله وعلق عليها: عيب يا راجل والله ما هتدفع ولا مليم.

في سياق متصل، أكد فادى نجاح أن توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا العالمى، كان فرصة للاعبين لأخذ قسط من الراحة والضغوط العصبية.

Advertisements

وقال مدافع الذئاب، فى تصريحات خاصة عن ما يفعله خلال فترة التوقف، "قاعد مع أسرتى بنسترجع تجمعاتنا تانى وبنتلم كلنا، بنسترخى من ضغوطات الحياة اليومية وبناخدخا فرصة نريح أعصابنا وجسمنا".

أضاف فادى نجاح: التوقف منحنا فرصة للتفكير لنعرف نعمة ربنا علينا مجرد يوم عادى من غير أى مشاكل أو مميزات فهو نعمه كبيرة لنا كلنا.

واسترسل مدافع المقاولون: أقوم ببعض التمارين البسيطة وتقويات فى البيت وممكن فى وقت متأخر من الليل أنزل أجرى تحت البيت لما يكون الشوارع فاضيه للحفاظ علي اللياقة البدنية شوية، ومعظم الوقت متابعة مسلسلات وأفلام لشغل فراغ اليوم الكبير.