الاتحاد السكندرى يدخل "مزاد" عمار حمدى ويستعد لمخاطبة الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نادى الاتحاد السكندرى لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش، فى الموسم المقبل، حيث تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية، أبرزها طلائع الجيش الذى يرغب فى تمديد إعارة اللاعب، والاتحاد السكندرى الذى يستعد لمخاطبة الأهلى بعدما كان يرغب فى ضم اللاعب خلال يناير الماضى لكن الصفقة تمت لصالح فريق الطلائع بموافقة الأهلى، فى الوقت الذى مازال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء يبحث مصير اللاعبين المُعارين مع ارتفاع حظوظ اللاعب فى العودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل أدى إلى موافقة الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف لصفوف جنت البلجيكى بسبب انتقاله للنادى الأهلى، قائلا، "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمى الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه"، وحكى عمار حمدى مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً، "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئتفوجئت بأن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".