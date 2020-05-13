شارك برأيك فى استفتاء ”الخليج 365” واختار أفضل مهاجم فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح ”الخليج 365” استفتاء للجماهير لاختيار أفضل مهاجم فى الدورى المصرى، خلال الفترة الأخيرة، وتنحصر المنافسة بين ثلاثة لاعبين مروان محسن مهاجم الأهلى، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، وحسام حسن مهاجم سموحة، وذلك نظرًا لخطفهم الأضواء بسبب أدائهم المميز مع فرقهم، ولكونهم مهاجمى قطبى الكرة المصرية ومعهم مهاجم سموحة السكندرى الذى يتصارع عليه القطبان للحصول على خدماته.
مركز "المهاجم" مازال يعانى بسبب نقص المواهب فى الوقت الحالى، خاصة أن الأندية الكبرى تلجأ للمهاجمين الأجانب المحترفين، لتنحصر المنافسة بين عدد قليل جدًا من اللاعبين المميزين فى هذا المركز.
مروان محسن شارك مع الأهلى هذا الموسم فى 17 مباراة بواقع 10 مباريات فى مشواره بالدورى و6 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين فقط.
مصطفى محمد شارك مع الزمالك هذا الموسم فى 26 مباراة، بواقع 13 لقاء فى مشواره بالدورى و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر الأفريقى ومثلها فى السوبر المصرى، وسجل اللاعب خلالها 11 هدفا وصنع 3.
حسام حسن شارك مع سموحة هذا الموسم فى 17 مباراة بالدورى الممتاز، أحرز خلالها 6 أهداف يقع بها فى المركز الخامس بترتيب جدول الهدافين، وصنع هدفا وحيدا.
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