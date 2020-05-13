الامارات | قرار غريب من مرتضى منصور عقب وفاة موظف في الزمالك بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار غريب من مرتضى منصور عقب وفاة موظف في الزمالك بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فصل مدير الشئون الإدارية في نادي الزمالك بعد وفاة مسؤول الزراعة رضا حمه الله، والذي كان رئيس النادي قد أعلن عن وفاته منذ يومين متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
واتخذ رئيس نادي الزمالك هذا القرار بسبب علم مدير الشئون الإدارية بالنادي مرض مسؤول الزراعة بفيروس كورونا وعدم الإبلاغ عن ذلك خوفاً على الموظف، مشيراً إلى أن تصرف مدير الشئون الإدارية غير مسؤول كونه كان قد يتسبب في إصابة أكثر من شخص أخر.
وقال مرتضى منصور، في تصريح تلفزيوني: “مدير الشئون الإدارية عرف بالموضوع، ولكن لم يبلغ أي مسؤول بالنادي، ولما عرفت من خارج النادي قررت أن المهندس مش هيدخل النادي هو وكل قطاع الزراعة، المهندس لو أصاب الشخصين اللي كانوا مهاه بيرشوا الملعب، فيروس كورونا هيتنقل للاعبي الزمالك".
وأضاف: “المرض بكورونا ليس عيبا وللأسف يتخيل الناس أن ذلك قد يقطع عملهم، بالعكس موظفي النادي في منازلهم ويقبضون رواتبهم كاملة مثل اللاعبين، ولكن هذا التصرف والذي للأسف علمت به من خارج النادي كان سيضر كافة المتواجدين بعد ذلك، ليا عيون في كل مكان داخل وخارج النادي وأعرف كل شيء يتعلق بالنادي”.
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