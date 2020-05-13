الامارات | أول تعليق من عمرو وردة بعد طرده من لاريسا.. جاهز للعودة لمنتخب مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو وردة بعد طرده من لاريسا.. جاهز للعودة لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب باوك اليوناني، المصري عمرو وردة، أنه جاهز للعودة إلى صفوف المنتخب المصري، بحكم علاقته الجيدة مع مدرب "الفراعنة" حسام البدري.
وقال وردة لموقع يالا كورة: "البدري يعرف شخصيتي جيداً، أتدرب بقوة من أجل أن تحقيق الانضمام وتشريف منتخب مصر، هذا الوقت المناسب للتألق ومساعدة الفريق".
وأضاف: "منذ يومي الأول بقميص "الفراعنة" أقدم أقصى ما لدي، في المونديال الأخير كنت من أفضل اللاعبين".
واختتم: "أتركوني في حالي ولا تصدقوا كل ما يقال عني في وسائل التواصل الاجتماعي".
وكان نادي لاريسا اليوناني قد أعلن الاستغناء عن خدمات الدولي المصري عمرو وردة، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، على حد وصف النادي.
وأكد النادي اليوناني في بيان رسمي: "مالك النادي اتخذ قراراً بطرد المعارين من باوك وأولمبياكوس، الثنائي عمرو وردة، وجياناس ماسوراس، وأن السبب وراء ذلك ارتكاب كلا اللاعبين لمخالفات تأدييبة خطيرة، دون الكشف عن طبيعتها".
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