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الامارات | الهلال السعودي يرفض التفريط بالإيطالي جيوفينكو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت إدارة نادي الهلال السعودي تمسكها ببقاء الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رافضة التفريط به خلال الفترة المقبلة.
ونقلت صحيفة "" على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن مصدر رسمي داخل إدارة الهلال لم تفصح عن هويته، أنه لا نية لدى النادي للتفريط باللاعب، وأن اللاعب من جهته متمسّك أيضا بالبقاء في صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وكانت أنباء ترددت حول عودة جيوفينكو (33 عاماً) إلى . وكان جيوفينكو انتقل إلى الهلال في يناير 2019 قادما من تورنتو الكندي، وساهم مع الفريق الأول في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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