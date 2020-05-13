شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن ضم نجم منتخب ألمانيا للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، التعاقد مع نجم منتخب ناشئي ألمانيا تحت 17 عامًا أرميندو سيب قادمًا من هوفنهايم بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وسينضم اللاعب لفريق الناشئين في النادي للمرحلة السنية تحت 17 عامًا في النادي بعد تألقه مع هوفنهايم في دوري وجذبه لأنظار العديد من الأندية إذ شارك في 15 مباراة وسجل 10 أهداف بالإضافة إلى صناعته لـ 5 آخرين.

وقال المدير الفني لفريق الناشئين ببايرن ميونخ، يوخن ساور، للموقع الرسمي للنادي البافاري: «مع أرميندو استطعنا الظفر بموهبة هجومية رائعة، لقد جذب الأنظار إليه في الدوري الألماني تحت 17 عامًا ومع المنتخب القومي بأداء رائع والعديد من الأهداف، وحاز اهتمام العديد من الأندية».