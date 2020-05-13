شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن ضم نجم منتخب ألمانيا للناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، التعاقد مع نجم منتخب ناشئي ألمانيا تحت 17 عامًا أرميندو سيب قادمًا من هوفنهايم بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.
وسينضم اللاعب لفريق الناشئين في النادي للمرحلة السنية تحت 17 عامًا في النادي بعد تألقه مع هوفنهايم في دوري وجذبه لأنظار العديد من الأندية إذ شارك في 15 مباراة وسجل 10 أهداف بالإضافة إلى صناعته لـ 5 آخرين.
وقال المدير الفني لفريق الناشئين ببايرن ميونخ، يوخن ساور، للموقع الرسمي للنادي البافاري: «مع أرميندو استطعنا الظفر بموهبة هجومية رائعة، لقد جذب الأنظار إليه في الدوري الألماني تحت 17 عامًا ومع المنتخب القومي بأداء رائع والعديد من الأهداف، وحاز اهتمام العديد من الأندية».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
10,093
-
تعافي
2,326
-
وفيات
544
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يعلن ضم نجم منتخب ألمانيا للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.