شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب استئنافه.. أبرز نجوم الدوري الألماني قبل توقف النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أيام قليلة تفصلنا عن استئناف كرة القدم في واحدة من أفضل مسابقات الدوري في العالم، وهي مسابقة دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندزليجا»، لتكون أول مسابقة دوري كبرى تستأنف النشاط المتوقف بداعي تفشي وباء فيروس «كورونا».

25 جولة مرت حتى التوقف، وخلالها برز عدة نجوم بمساهماتهم الهجومية عبر تسجيل وصناعة الأهداف، ودورهم الكبير في تواجد أنديتهم ضمن دائرة المنافسة على اللقب نستعرضهم في السياق التالي..

1- روبرت ليفاندوفسكي

بدون جدال سيكون اللاعب الأبرز هذا الموسم من خلال تسجيله 25 هدف بعد مرور 25 جولة بمعدل هدف في جولة.

ليفاندوفسكي حقق عدة أرقام قياسية جديدة في الدوري الألماني هذا الموسم، فسجل هداف بايرن في جميع الجولات الـ11 الأولى من الموسم بشكل متتالي ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق ذلك، بجانب وصوله خلال هذا الموسم إلى المركز الثالث في سجل الهدافين التاريخيين للمسابقة بعد ان وصل إجمالي رصيده التهديفي في المسابقة إلى 227، ليصبح خلف الأسطورتين جيرد مولر (365 هدف) وكلاوس فيشر (268).

2- جادون سانشو

الجناح الإنجليزي الشاب الذي يحافظ على تألقه مع بوروسيا دورتموند بمساهتمه في تسجيل 29 هدفًا (سجل 14 وصنع 15) من إجمالي 23 مباراة لعبها بقميص الفريق هذا الموسم، مع تسجيله وصناعته في 20 من المباريات ال23 التي لعبها في الدوري هذا الموسم.

سانشو هو ثاني أفضل صانع للأهداف هذا الموسم خلف توماس مولر.

3- تيمو فيرنر

تألق ليفاندوفسكي الإستثنائي هذا الموسم لم يخفي الصعود القوي للمهاجم الألماني الشاب الذي يتواجد في دائرة المنافسة على لقب الهداف هذا الموسم من خلال تسجيله 21 هدف، بجانب صناعته لـ7 أهداف، ليساهم في تسجيل 28 هدفًا مع آر بي لايبزيج بطل الشتاء في المسابقة، والذي يبتعد حاليًا عن قمة الترتيب بـ5 نقاط.

فيرنر سجل 20 هدفًا بعد أول 18 جولة من الموسم في رقم لم يحققه سوى الهداف التاريخي للمسابقة، جيرد مولر (20 هدفًا بعد 18 جولة من موسم 1968/1969).

4- توماس مولر

أصبح لاعب الوسط المهاجم بنادي بايرن ميونخ هذا الموسم هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع المواسم الـ12 الأخيرة من المسابقة، من خلال موسم استثنائي للاعب المخضرم (30 عامًا) الذي سجل 6 اهداف وصنع 16 هدفًا كأفضل صانع أهداف هذا الموسم.

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مولر أنهى الدور الأول برصيد 11 تمريرة حاسمة في سجل لم يحققه أي لاعب آخر منذ أن بدأ مركز أوبتا الإحصائي في تجميع بيانات البوندزليجا من موسم 2004/2005.

وفي الجولة الـ22 من الموسم كان مولر يعادل أفضل أرقامه على الإطلاق في صناعة الأهداف خلال موسم كامل، بوصول إجمالي ما صنعه من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 14. (أعلى ارقامه السابقة في الدوري كانت 14 تمريرة حاسمة في موسم 2017/2018).

وبوصوله إلى 16 تمريرة حاسمة مع حلول الجولة الـ25، عزز مولر موقعه كأفضل صانع للأهداف في البوندزليجا منذ بداية تجميع الإحصائيات (منذ موسم 2004/2005) بصناعته لإجمالي 111 هدف حتى الآن، أكثر من أي لاعب آخر.

5- آرلينج هالاند

قد يبدو الأمر غريبًا أن تتضمن قائمة الأفضل لاعب لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط، لكن ما حققه هالاند في بدايته بالبوندزليجا كان تاريخيًا وغير مسبوقًا، ويبشر بالكثير لما هو قادم في الجولات ال9 الأخيرة من الموسم.

هالاند سجل 9 اهداف وصنع هدفين في 8 مباريات لعبها بقميص بوروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي، وبتسجيله هاتريك في مباراته الأولى (ضد أوجسبورج) أصبح أول لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى بالبوندزليجا منذ بيير إيمريك أوباميانج (مع دورتموند ايضًا في عام 2013).

وسجل هالاند 8 اهداف في مبارياته الـ5 الأولى من المسابقة ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق ذلك.