شكرا لقرائتكم خبر عن هدف غير متوقع يدخل على رادار برشلونة في سوق الانتقالات القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المدافع الأرجنتيني لنادي توتنهام الإنجليزي خوان فويث على رادار نادي برشلونة كهدف غير متوقع للبلوجرانا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن البلوجرانا يبدو مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، والذي شارك في 8 مباريات تحت قيادة المدير الفني البرتغالي للسبيرز جوزيه مورينيو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اللاعب تم عرضه على بعض الأندية في ظل بحثه عن المشاركة بشكل أساسي واللعب على مستوى الفريق الأول، وهو ما لم يحصل عليه بشكل مستمر في توتنهام.

ولفتت إلى أن برشلونة يبدو أنه ينظر إلى «فويث» كبديل رخيص لمدافعيه لجان-كلير تديبو أو صامويل أومتيتي، اللذان قد يكونا في طريقهما لمغادرة قلعة كامب نو في الصيف.