شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريشيتش» ينتظر تحديد مصيره خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر النجم الكرواتي إيفان بيريشيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي المعار إلى بايرن ميونخ الألماني تحديد مصيره خلال اليومين القادمين إذ يملك النادي البافاري يومين فقط لتفعيل بند أحقية الشراء في عقد إعارة اللاعب.

وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية فإن يوم 15 مايو كان من المفترض أن يكون هو اليوم الأخير من الموسم في الدوري الألماني إلا أنه أصبح يوم عودة المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، فيما يملك بايرن حتى ذلك اليوم لتقرير إذا ما كان يرغب في الاحتفاظ بالدولي الكرواتي من عدمه.

ويأمل إنتر ميلان في تفعيل الفريق الألماني لبند الشراء في عقد لاعبه الكرواتي، والذي سيعني حصول النادي الإيطالي على مبلغ 20 مليون يورو.

وشارك «بيريشيتش» في 22 مباراة هذا الموسم بقميص بايرن ميونخ نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين.